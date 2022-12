Ukrainische Truppen beschießen mehrere Stadtbezirke von Donezk

Am Samstagmorgen beschießen ukrainische Truppen erneut Donezk, wie die Vertretung der Volksrepublik Donezk beim Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung ukrainischer Kriegsverbrechen mitteilt. In der Erklärung heißt es: "Es wurde ein Beschuss durch ukrainische bewaffnete Verbände registriert – in Richtung: 08:00 (6:00 Berliner Zeit) – Siedlung Totenkoje – Stadt Donezk (Stadtbezirke Woroschilowski und Kiewski): zehn Raketen von BM-21 "Grad" wurden abgefeuert." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ferner berichten die DVR-Behörden, dass die StadtbezirkeKirowski und Leninski der DVR-Hauptstadt um 08:09 Uhr Ortszeit (6:09 Uhr Berliner Zeit) von 155-Millimeter-Granaten aus Richtung Krasnogorowka getroffen wurden. Die Artillerie vom Kaliber 155 Millimeter gehört zu den NATO-Waffen. Dabei handelt es sich insbesondere um US-amerikanische Haubitzen des Typs M-777, deutsche Panzerartillerieeinheiten des Typs PzH 2000, polnische Krab-Selbstfahrlafetten und französische CAESAR-Selbstfahrlafetten. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten haben Kiew mit einer großen Anzahl dieser Waffen beliefert, die die ukrainischen Streitkräfte primär zum Beschuss von Städten und Dörfern im Donbass einsetzen. Fotos zeigen die Nachwirkungen des nächtlichen Beschusses von Donezk durch ukrainische Soldaten." Quelle: RT DE