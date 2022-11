Russischer Botschafter in Großbritannien: Moskau wird niemals Atomwaffen in der Ukraine einsetzen

Russland werde sich niemals Atomwaffen in der Ukraine einsetzen, da es sich streng an das Prinzip der Unzulässigkeit solcher Handlungen halte. Dies erklärte der russische Botschafter in Großbritannien Andrei Kelin. In einer Fernsendung des Kanals Sky News sagte er: "In einem Nuklearkrieg kann es keine Sieger geben, und er darf niemals entfacht werden. Wir halten an dieser Erklärung fest." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf die Nachfrage des Moderatoren, ob dies auch für taktische Nuklearwaffen gelte, betonte Kelin: "Die Welt hat bereits alle möglichen Zusicherungen erhalten, dass Russland keine taktischen Nuklearwaffen im Ukraine-Konflikt einsetzen wird." Quelle: RT DE