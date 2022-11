Putin ernennt Melitopol und Mariupol zu Städten des militärischen Ruhms

Der russische Präsident Wladimir Putin hat einen Erlass unterzeichnet, der den Städten Melitopol sowie Mariupol jeweils den Titel "Stadt des militärischen Ruhms" verleiht. Dies berichtet RIA Nowosti. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Urkunden enthalten den gleichen Wortlaut "Für den Mut, die Standhaftigkeit und das Massenheldentum, das die Verteidiger der Stadt im Kampf für die Freiheit und Unabhängigkeit des Vaterlandes gezeigt haben".

Ein entsprechender Vorschlag war heute von Gennadi Krasnikow, dem Leiter der Russischen Akademie der Wissenschaften, unterbreitet worden.

Darüber hinaus wurde den neun Städten Astrachan, Wologda, Gorlowka, Slatoust, Kaspijsk, Lugansk, Norilsk, Orsk und Jakutsk für ihren Beitrag zum Sieg im Großen Vaterländischen Krieg der Titel "Stadt der Arbeitstüchtigkeit" verliehen. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Bewohner dieser Siedlungen "die ununterbrochene Herstellung von militärischen und zivilen Produkten in den Industrieunternehmen" sicherstellten.

Bereits in der Sowjetunion gab es den Titel "Heldenstadt", der auch in den postsowjetischen Ländern beibehalten wurde. In Russland wurde 2006 der Titel "Stadt des militärischen Ruhms" eingeführt. Damals wurde der Ehrentitel an 40 Ortschaften verliehen, im Jahr 2015 kamen weitere fünf Ortschaften hinzu."

Quelle: RT DE