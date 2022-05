Bericht: Britische Familien nutzen McDonald's als Notküche, Bad und Wohnzimmer

Wie die Zeitung The Guardian berichtet, müssen einige britische Familien wegen hoher Energiepreise und der sich beschleunigenden Inflation ihre eigenen Möbel als Brennholz verwenden und Fastfood-Restaurants anstelle von Wohnungen nutzen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Spirale der weltweiten Energiekrise, die durch den Konflikt in der Ukraine ausgelöst wurde, dreht sich immer weiter. Die exorbitanten Energierechnungen und die steigenden Preise für lebensnotwendige Güter verschlechtern die Lebensbedingungen der Bevölkerung selbst in den wohlhabenderen Ländern Europas. Die britische Zeitung The Guardian berichtete am 17. Mai, dass britische Familien, die aufgrund der Krise in Schwierigkeiten geraten sind, sich in McDonald's-Filialen anstatt in ihren eigenen Wohnungen aufhalten, um Geld zu sparen. Die Fastfood-Restaurants seien für sie zu einer Art Ersatz für das eigene Wohnzimmer oder der Küche geworden, die sie nicht beheizen könnten.

"Die Leute kaufen ihren Kindern ein Happy Meal für ein paar Pfund und halten sie drinnen warm. Dann waschen sie sich und putzen die Zähne am Waschbecken und sehen stundenlang über das kostenlose WLAN fern", zitiert die Zeitung Matthew Cole, den Vorsitzenden des Kuratoriums der Fuel Bank Foundation. Die Stiftung hilft Familien, ihre Stromrechnungen, die derzeit angesichts der rasanten Inflation in die Höhe schnellen, zu begleichen.

Laut The Guardian verzeichnete die Stiftung in den ersten drei Monaten dieses Jahres einen Anstieg der Anfragen um 74 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der Alltag derjenigen, die Opfer der Energiekrise geworden sind, sei unheimlich, schreibt die Zeitung: Einige verwendeten Teelichter, um Pfannen zu erhitzen oder duschten in den Freizeiteinrichtungen, um Warmwasser zu sparen. Das Team von Matthew Cole sei auch mit der Situation konfrontiert, dass Menschen ihre Möbel verbrennen würden, um die Wohnungen zu heizen. Cole versuche, den Menschen davon abzuraten, weil er fürchtet, dass sie ihr eigenes Haus niederbrennen könnten, betone aber gleichzeitig, dass die Menschen oft einfach keine andere Wahl hätten.

Der Zeitung zufolge zeigen Untersuchungen des Energieunternehmens British Gas, dass 40 Prozent der Erwachsenen im Vereinigten Königreich Schwierigkeiten haben werden, ihre nächste Rechnung zu bezahlen. Deshalb werde der Ruf nach staatlicher Hilfe immer lauter. "Die Menschen brauchen jetzt die Hilfe der Regierung", sagte Jo Gilbert von der Beratungsgruppe Cubes, die Menschen in schwierigen Situationen unterstützt, im Gespräch mit der Zeitung."

Quelle: RT DE