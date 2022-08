Wie TASS meldet, soll das Kiewer Regime planen, eine Gruppe von Mitarbeitern des Geheimdienstes SBU nach Charkow zu schicken, um russlandtreue Bürger zu identifizieren und zu bestrafen. Dies erklärte Generaloberst Michail Misinzew, Leiter des russischen Zentrums für Verteidigungsmanagement, am Mittwoch. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Es ist zuverlässig bekannt, dass das Kiewer Regime plant, in naher Zukunft unter dem Vorwand, nach angeblichen Beobachtern von Luft- und Artillerieangriffen der russischen Streitkräfte zu suchen, eine Gruppe des SBU und anderer Sicherheitsbehörden nach Charkow zu entsenden, um eine weitere groß angelegte Strafaktion durchzuführen, bei der russlandtreue Bürger (die sich pro-russisch äußern) identifiziert und anschließend wegen Kollaboration angeklagt werden sollen",

so Misinzew, der auch das russische Hauptquartier zur Koordinierung der humanitären Hilfe in der Ukraine leitet.

Ihm zufolge werden die inhaftierten Bürger Androhungen physischer Gewalt gegen ihre Familienangehörigen, Gewalt und Folter ausgesetzt sein, wie es bereits in Odessa, Nikolajew, Slawjansk, Sumy, Tschernigow und einer Reihe anderer Orte geschehen ist.

Misinzew sagte, dass die SBU-Offiziere beabsichtigen, als Gründe für die Inhaftierung der Stadtbewohner die Historie der Anrufe und SMS-Nachrichten an russische Nummern zu verwenden, die in ihren Telefonen gefunden wurden, Korrespondenz in Messenger-Diensten, die die gegenwärtigen ukrainischen Behörden verurteilen, Abonnements russischer Kanäle in sozialen Netzwerken, Foto- oder Videomaterial von den Ergebnissen der Niederlage ukrainischer Militäreinrichtungen und Informationen aus Denunziationen durch ihre Nachbarn, Freunde, Verwandte oder Bekannte."

Quelle: RT DE