Scharia in England: Muslime stürmen Kinos, um „blasphemischen Film“ über Mohammed zu verhindern

Islamisten rufen zu Massendemonstrationen und Randale in England wegen des Films „The Lady of Heaven“ auf, einem Film über das Leben von Fatima, der Tochter von Mohammed. Viele Kinos sagten die Vorführung des Films ab, da er als „blasphemisch“ eingestuft wurde. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "Vox News".

Weiter berichtet das Magazin: "Kinos sagen bereits Vorführungen ab Seit Tagen gibt es Proteste in den Städten mit der stärksten islamischen Präsenz, von Birmingham (fast die Hälfte der Bevölkerung ist inzwischen islamisch) bis Bradford, von Sheffield bis Leeds. Die nationale Kinokette Cineworld beschloss, die Vorführungen auszusetzen und begründete dies mit der Notwendigkeit, „die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Kunden zu gewährleisten“: Dies löste jedoch eine Diskussion und Kontroverse über die Meinungsfreiheit und das Konzept der Blasphemie aus (in Großbritannien gibt es kein Gesetz, das diese bestraft). Und die Spaltungen reichten bis in die Regierung von Boris Johnson. Proteste von Regierungsberater organisiert! Sie setzen die Scharia mit Drohungen durch. Wenn Christen gegen einen Film protestieren würden, in dem ein schwuler Jesus vorkommt, würden sie ihn sogar im Einheitsfernsehen ausstrahlen. Angeführt wird der Protest gegen den Film von Qari Asim, Imam der Moschee in Leeds und Regierungsberater für Islamophobie. Asim bezeichnete den Film als „verunglimpfend und herabwürdigend“, so dass er „den Muslimen viel Leid zufüge“. Der Geistliche fügte hinzu, dass „wir mit vielen Brüdern und Imamen zusammengearbeitet haben, um mit den Kinos zusammenzuarbeiten, in einigen Orten waren wir erfolgreich und diese Kinos werden den Film nicht mehr zeigen, in anderen Orten verhandeln wir weiter“. Sie „verhandeln“ weiter – unter „Allahu Akbar“-Gebrüll Es gibt auch mehrere Videos im Internet, die den Moment festhalten, als der Manager des Cineworld in Sheffield am Sonntagabend vor die vor dem Kino versammelte Menge von Muslimen trat und den Abbruch der Vorführung ankündigte. Allahu Akbar“, riefen die islamischen Demonstranten."

Datenbasis: Vox News Quelle: Unser Mitteleuropa