Österreich im Glück: Corona-Beschränkungen weitgehend aufgehoben

Seit heute sind in Österreich die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben: Hotels, Gaststätten und Veranstalter dürfen nun ohne jede Prüfung Gäste empfangen. Deutschland hinkt dem Nachbarland mit der am Freitag eingeleiteten zweiten Öffnungsstufe noch weit hinterher. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der heutige Sonnabend war der erste Tag seit Langem, an dem die Österreicher wieder ohne Test oder Impfnachweis Gaststätten oder Bars besuchen, in Hotels übernachten und an Veranstaltungen teilnehmen durften. Zuvor waren bereits die Beschränkungen beim Einkaufen weggefallen.

Was von dem Ausnahmezustand der vergangenen Monate und Jahre in der Alpenrepublik bleibt, ist die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken in Krankenhäusern, öffentlichen Verkehrsmitteln und einigen Geschäften.

Die österreichische Bundesregierung hat ihren Lockerungskurs konsequent umgesetzt, obwohl die Anzahl positiv auf das Virus Getesteter in den letzten Wochen nicht wesentlich gesunken ist. Am Sonnabend wurden nach Informationen der Kronen-Zeitung 31.289 positive Testergebnisse gemeldet – gegenüber der Vorwoche sogar eine Steigerung.

Die Nachbarn in Deutschland müssen sich vorerst damit begnügen, dass sie unter 3G-Voraussetzungen nach Österreich reisen und dort die wiedergewonnene Freiheit mitgenießen können. Die Öffnungsschritte der deutschen Bundesregierung bleiben bislang äußerst zurückhaltend.

In der Gastronomie, in Hotels und Pensionen gilt seit Freitag hierzulande die 3G-Regel. Klubs und Diskotheken dürfen mit der 2G-plus-Regelung für Geimpfte und Genesene mit aktuellem negativen Coronatest wieder öffnen. Den nächsten Öffnungsschritt plant die Regierung in Berlin für den 20. März. "



