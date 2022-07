Die Katastrophe von Nowaja Kachowka: Kiews Terror-Krieg gegen die eigene Bevölkerung

Die Stadt Nowaja Kachowka im von der russischen Armee kontrollierten Gebiet Cherson ist in der Nacht zum Dienstag unter schweren Beschuss geraten. Die ukrainische Armee griff die Stadt in sechs Angriffswellen mit Mehrfachraketenwerfern vom Typ HIMARS aus US-Produktion an. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei dem Angriff wurde auch ein Kaliumnitratspeicher getroffen, was zu einer gewaltigen Explosion führte, die die gesamte Umgebung erfasste. Hunderte Wohnhäuser, Kindergärten, Schulen, Kirchen, ein Krankenhaus, ein Markt und ein Lager für humanitäre Hilfsgüter sind beschädigt worden. Der Leiter der zivil-militärischen Verwaltung betonte, dass dies eine Katastrophe für die Stadt sei. Die Folgen seien mit der Explosion in Beirut vergleichbar. Mindestens sieben Zivilisten kamen bei den Angriffen ums Leben, etwa 80 Personen wurden verletzt. Es wird weiter nach Vermissten gesucht. Die UNO hat bereits auf diesen Angriff der Kiewer Streitkräfte reagiert und erklärt, sie verurteile den Beschuss ziviler Infrastrukturen." Quelle: RT DE