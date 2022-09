Russland wird kein Öl an Länder liefern, die eine Preisobergrenze unterstützen

RIA Nowosti meldet, dass Moskau nicht die Absicht habe, Öl in Länder zu liefern, die den Vorschlag zur Deckelung der Preise für russischen Kraftstoff unterstützen würden, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Alexander Nowak. "Meiner Meinung nach ist das völlig absurd", kommentierte er die Idee der G7-Staaten, einen entsprechenden Plan vorzulegen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nowak zufolge werden Versuche, in die Marktmechanismen eines so wichtigen Wirtschaftszweigs einzugreifen, diesen destabilisieren und den gesamten Erdölmarkt bedrohen, was zu einer weltweiten Katastrophe der Energiesicherheit führen könnte. Nowak sagte:

"Und die ersten, die dafür bezahlen werden, sind die europäischen und amerikanischen Verbraucher, die aufgrund der von ihnen übernommenen destabilisierenden Faktoren bereits hohe Preise zahlen. Insbesondere die Sanktionsbeschränkungen."

Der stellvertretende Ministerpräsident betonte, dass Russland nicht zu unmarktwirtschaftlichen Bedingungen arbeiten werde. Nowak fügte außerdem hinzu, dass sich die russischen Ölgesellschaften auf das von den EU-Ländern verhängte Embargo vorbereiten. Er versicherte:

"Unsere Unternehmen wissen vom Dezember, sie bereiten sich darauf vor. Sie werden sicherlich den Dezember berücksichtigen, und deshalb sind alle unsere Pläne darauf ausgerichtet, das derzeitige Niveau zu halten."

Der Vize-Premier unterstrich, dass das Land genauso viel Öl fördere, wie es produzieren und verkaufen könne. Er stellte fest, dass die Kennziffern allmählich anstiegen, und wenn die Unternehmen Märkte fänden, würde sich dieser Trend fortsetzen."

