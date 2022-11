Die russischen Truppen haben nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums in den vergangenen 24 Stunden über 300 ukrainische Kämpfer in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk getötet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben der Behörde versuchten die ukrainischen Streitkräfte am Frontabschnitt bei Kupjansk russische Stellungen in der Nähe des Dorfes Kusemowka in der Volksrepublik Luhansk anzugreifen. Dabei verloren sie durch russischen Artilleriebeschuss und Luftangriffe mehr als 140 ukrainische Soldaten, drei Panzer, zwei Schützenpanzer, drei gepanzerte Fahrzeuge und fünf Pkw.

Darüber hinaus vereitelte die russische Armee am Frontabschnitt bei Krasny Liman ukrainische Angriffe in Richtung der Ortschaften Stelmachowka, Ploschtschanka und Kremennaja. Dort erlitten die ukrainischen Einheiten Verluste von über 60 Mann, einem Panzer, zwei gepanzerten Fahrzeugen, drei Pickups und einem Pkw.

In Richtung Süddonezk wurden ukrainische Einheiten in den Gebieten Nowomichailowka, Pawlowka und Wremewka von Artillerie- und Angriffsgruppen besiegt. Sie verloren dort über 120 Soldaten, zwei gepanzerte Mannschaftstransporter, zwei gepanzerte Fahrzeuge, einen Pickup und zwei Pkw.

Am Frontabschnitt Nikolajew-Kriwoi Rog schlugen russische Einheiten Angriffe in der Nähe von Sablukowka und Suchanowo im Gebiet Cherson zurück und eliminierten dabei über 80 ukrainische Kämpfer, drei gepanzerte Fahrzeuge und vier Pkw."

Quelle: RT DE