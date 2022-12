DVR-Chef Puschilin: Odessa und Tschernigow sollten befreit werden

Odessa und Tschernigow müssten befreit werden, es sei jedoch falsch, jetzt einen Zeitrahmen zu nennen, erklärte das Oberhaupt der Volksrepublik Donezk Denis Puschilin gegenüber RIA Nowosti. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er hob hervor: "Im Moment konzentrieren wir uns auf die Befreiung der Volksrepublik Donezk, aber in Anbetracht der Waffen, die auf das Territorium der Ukraine geliefert werden, in Anbetracht der Maßnahmen, die der kollektive Westen gegen den Rest der Ukraine ergreift und weiterhin durchführt, erkennen wir einfach die Tatsache, dass wir, um das Territorium der Volksrepublik Donezk, seine Bewohner zu sichern, den Feind in eine solche Entfernung zurückdrängen müssen, dass er unsere Siedlungen nicht mehr erreichen kann."

"Was andere russische Städte – Tschernigow und Odessa – oder andere bewohnte Gebiete angeht, die meiner Meinung nach befreit werden sollten, so werden wir, denke ich, nicht drum herumkommen, sie zu befreien."

Quelle: RT DE