Nach Angriff vom Gazastreifen: Israel attackiert Hamas-Ziele

Als Reaktion auf einen Raketenbeschuss vom Gazastreifen aus hat die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben mehrere Ziele in dem Palästinensergebiet attackiert. Dies berichtet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Laut einer Twitter-Mitteilung der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) haben Kampfjets und Kampfhubschrauber eine Waffenproduktionsstätte der islamistischen militanten Bewegung Hamas, einen Tunnel zum Schmuggel von Waffen und einen Militärposten angegriffen. „Wir werden keinerlei Bedrohung für israelische Zivilisten tolerieren“, hieß es in der Mitteilung.

Zuvor hatte der IDF-Pressedienst bekannt gegeben, dass zum Abschluss des israelischen Unabhängigkeitstages eine Rakete vom Küstenstreifen aus in Richtung israelischer Gebiete abgefeuert worden war. In Südisrael heulten demnach am Donnerstagabend Warnsirenen.

Das Geschoss sei auf offenem Gelände außerhalb der südisraelischen Stadt Sderot niedergegangen, teilte die Deutsche Presseagentur unter Verweis auf einen Sprecher der Stadt mit.

Israels Luftwaffe reagiert auf derartige Attacken regelmäßig mit Angriffen in dem Palästinensergebiet, das von der Hamas beherrscht wird. Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird.



Beide Länder begründen die Maßnahme mit Sicherheitserwägungen. In dem von Israel streng abgeschotteten Küstengebiet leben etwa zwei Millionen Menschen unter sehr schlechten Bedingungen. Die Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft."

Quelle: SNA News (Deutschland)