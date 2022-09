Putin zur Lage in der Ukraine: Wenn es so weitergeht, wird unsere Antwort ernster sein

Auf einer Pressekonferenz beim Gipfel der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Samarkand hat sich Russlands Präsident Wladimir Putin unter anderem über die Lage in der Ukraine geäußert. Putin sagte, dass der Plan der Sonderoperation in der Ukraine nicht geändert werden muss. Das Hauptziel sei "die Befreiung des gesamten Territoriums des Donbass". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zugleich hob er hervor, dass Russland noch nicht mit einer vollen Armee kämpfe, sondern nur mit einem Teil. Zudem äußerte sich Putin über die von der Ukraine begangenen Angriffe. Er verurteilte sie und bezeichnete sie als "Methoden der Terroristen". Er gab bekannt, dass die Ukraine mehrmals versucht hat, Terroranschläge nicht nur auf das AKW Saporoschje, sondern auch auf Kernkraftwerke in Russland durchzuführen. Russland reagiere bisher "zurückhaltend" auf alle feindlichen Handlungen des ukrainischen Militärs und führe "vorbeugende" Schläge aus. Dennoch betonte er: "Wenn sich die Situation so weiter entwickelt, dann wird unsere Antwort ernster sein." Quelle: RT DE