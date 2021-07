Rentner protestieren vor Parlament in Kiew: Polizei setzt Tränengas ein

Mehrere Hundert Rentner des ukrainischen Innenministeriums haben am Mittwoch versucht, gewaltsam in das Parlamentsgebäude in Kiew einzudringen. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei, wie der Fernsehsender Ukraina 24 berichtet. Augenzeugen zufolge hat die Polizei Tränengas eingesetzt, schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Die Rentner forderten eine Neuberechnung ihrer Renten und wollten, dass der Parlamentspräsident Dmitri Rasumkow herauskommt. Nachdem klar wurde, dass niemand mit ihnen sprechen wird, versuchten die Protestler Berichten zufolge die Polizeiabsperrung am Eingang des Parlaments zu durchbrechen. An der Aktion nahmen etwa 1000 Menschen teil. Der Verkehr im Zentrum von Kiew wurde wegen Massendemonstrationen blockiert. Am Vorabend trat der Innenminister der Ukraine Arsen Awakow zurück und dankte seinen Kollegen für die Zusammenarbeit. Den Grund für seinen Rücktritt nannte er nicht." Quelle: SNA News (Deutschland)