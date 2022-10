Der Pressesprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, hat die Fortschritte der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine beschrieben. Er sagte, die ukrainischen Streitkräfte hätten versucht, Orljanka und Kotljarowka im Gebiet Charkow in Richtung Kupjansk anzugreifen, und die russischen Streitkräfte hätten den Angriff zurückgeschlagen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Feind erlitt Verluste von über 50 ukrainischen Soldaten, drei Panzern, vier Schützenpanzern und sieben Fahrzeugen.

Konaschenkow sagte auch, dass die ukrainischen Streitkräfte in Richtung Krasny Liman einen weiteren Versuch unternommen haben, den Fluss Scherebez zu überwinden, um Stelmachowka und Rosowka in der LVR zu erobern. Das Feuer der russischen Streitkräfte zerstreute den Feind an den Zugängen zum Fluss und zog sich zurück. Zwei Panzer, fünf Schützenpanzer, zwei Kleinlastwagen und etwa 60 ukrainische Soldaten seien zerstört worden, so Konaschenkow.

Das russische Verteidigungsministerium meldete noch, dass Einheiten der ukrainischen Streitkräfte Offensiven in Richtung Pjatichatka, Kostromka, Beswodnoje und Prawdino im Gebiet Cherson in Richtung Nikolajew-Kriwoi Rog durchgeführt hätten. Alle Angriffe seien von den russischen Streitkräften abgewehrt worden. Mehr als 110 ukrainische Militärangehörige, 21 gepanzerte Kampffahrzeuge und 12 Spezialfahrzeuge seien zerstört worden.

Darüber hinaus teilte Generalleutnant Konaschenkow mit:

Ein Kampfflugzeug der russischen Luftwaffe schoss eine MiG-29 der ukrainischen Luftwaffe in der Nähe von Cherwony Saporoschez, Gebiet Dnepropetrowsk, ab;

Russische Luftabwehrkräfte hätten in der Gegend von Porskalewka, Gebiet Poltawa, eine Su-27 der ukrainischen Luftstreitkräfte abgeschossen;

16 Granaten der US-amerikanischen HIMARS und der ukrainischen Olcha-Mehrfachraketenwerfer seien in der Nähe von Troitskoje (LVR), Tschernobajewka, Korsunka, Noworaisk, Kachowka, Antonowka und Nowaja Kachowka (alle - Gebiet Cherson) abgefangen worden;

10 US-HARM-Anti-Radar-Raketen seien in den Bezirken Gusselskoje (DVR) und Nowaja Kachowka (Gebiet Cherson) abgeschossen worden.

Quelle: RT DE