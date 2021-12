Italien: 90-Jährige macht bei Corona-Protest mit

Eine 90-jährige Frau mit einer Krücke, angeblich geimpft, hat in Italien an einer Demo gegen den sogenannten Grünen Pass, also den Nachweis über einen negativen Test, eine Impfung oder eine Genesung, teilgenommen. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Das Bild der Frau geht gerade viral: „Ich bin ein ganz normaler Mensch und das sollten wir alle machen“, sagte sie auf einem am Dienstag auf Twitter veröffentlichten Video. Mehrere User erwiesen der Frau ihren Respekt: Zuvor war berichtet worden, dass Italiens Regierung den coronabedingten Ausnahmezustand bis zum 31. März 2022 verlängert hat. Bis Ende März bleiben demnach auch die Regelungen für den Grünen Pass in Kraft. Die Corona-Lage hatte sich in Italien in den vergangenen Wochen verschlechtert. Die Gesundheitsbehörden meldeten am Dienstag fast 20.700 Corona-Neuinfektionen und 120 Tote mit dem Virus." Quelle: SNA News (Deutschland)