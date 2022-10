Sacharowa: Moskau macht die Welt auf Terroranschläge im Schwarzen Meer und in der Ostsee aufmerksam

Die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa hat verkündet, dass Moskau vorhabe, die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf Terroranschläge im Schwarzen Meer und in Ostsee zu lenken. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sacharowa wörtlich: "Die russische Seite beabsichtigt, die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft, auch über den UN-Sicherheitsrat, auf die Reihe von Terroranschlägen gegen die Russische Föderation im Schwarzen Meer und in der Ostsee zu lenken, einschließlich der Verwicklung Großbritanniens darin."

Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium erklärt, die ukrainischen Streitkräfte hätten einen Terroranschlag auf die Schiffe der Schwarzmeerflotte in Sewastopol verübt. Überdies hatte das russische Militärressort mitgeteilt, dass Großbritannien sowohl an diesen Anschlägen, als auch an der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines beteiligt gewesen sei. Das Königreich wiederum stritt das entschieden ab."

Quelle: RT DE