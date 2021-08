Russisches Löschflugzeug in der Türkei abgestürzt: Alle acht Insassen tot

Ein russisches Löschflugzeug vom Typ Be-200 ist am Samstag im Südosten der Türkei abgestürzt. Dies teilte der Sender NTV unter Verweis auf das Hauptamt für Forstwirtschaft mit. Der Unfall ereignete sich in den Bergen nahe der Stadt Kahramanmaraş. An Bord waren acht Personen, davon fünf Russen. Es soll keine Überlebenden geben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "#SonDakika Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Kahramanmaraş'taki kaza noktasına ekipler gönderildi. Detayları 24 Muhabiri Yağmur Yıldız aktardı pic.twitter.com/0mVoccRjPC — 24 TV (@yirmidorttv) August 14, 2021 Laut türkischen Angaben ist das abgestürzte Flugzeug inklusive der fünfköpfigen russischen Besatzung von der Russischen Föderation gemietet worden, um Waldbrände zu bekämpfen. Bir başka açıdan çekilen düşme anı pic.twitter.com/VgZ0alQma8 — Politic Türk (@politicturk) August 14, 2021 Das russische Verteidigungsministerium hat diese Angaben bestätigt und angekündigt, umgehend eine Untersuchungskommission in die Türkei zu entsenden, um die Umstände des Unfalls aufzuklären. Die türkische Luftwaffe hat ein Flugzeug und einen Hubschrauber entsandt, um sich an den Such- und Rettungsarbeiten in der Absturzregion der Be-200 zu beteiligen, dies teilte das Verteidigungsministerium der Republik mit. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoglu sprach Russland sein Beileid im Zusammenhang mit dem Absturz der Be-200 aus."

Quelle: RT DE