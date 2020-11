Deutsche und Polen demonstrieren gemeinsam gegen Spaltung und globale Beschränkungen

In den sozialen Medien ruft eine Gruppe von Deutschen und Polen zu gemeinsamen Protestaktionen am 28.11.2020 am Grenzübergang Frankfurt (Oder) auf, um die Spaltung zu überwinden und ein Zeichen gegen die rechtswidrigen globalen Beschränkungen zu setzen.

Die Organisatoren schreiben wie folgt: "Willkommen freie Menschen! Es ist uns eine Ehre, einen neuen Feiertag anzukündigen! FEST DER FREIHEIT !!

Am 28. November 2020 organisieren Polen und Deutschland einen internationalen Protest über alle Spaltungen hinaus. Wir vereinen alle Nationen, Religionen, Gruppen und einfachen Menschen in einem friedlichen Marsch gegen rechtswidrige globale Beschränkungen! Ganze Länder werden nacheinander geschlossen und irgendwann wird die ganze Welt in ihrem eigenen Land eingesperrt sein? Region? Stadt? in deinem eigenen Zuhause?

Wir können es nicht zulassen! Lassen Sie uns deshalb alle rassistischen, religiösen oder politischen Vorurteile wegwerfen und zeigen, dass wir nicht zulassen, dass unsere Freiheit weggenommen wird. Bitte teilen und in großer Zahl kommen. Gemeinsam sind wir stark! Wir hoffen auf Ihre Hilfe für die Organisation. Wir benötigen Reisebusse, Druckereien, IT-Support und nicht wenig Geld. Spenden bitte an (Link unten) oder auf unten angegebene Konto des Veranstalters:

SZCZECIN VS

PL30 1140 2004 0000 3002 8056 9801

mit einem Hinweis "bezinteresowna darowizna" Vielen Dank im Voraus für jede, auch die kleinste Spende. Organisatoren:

VEREINIGUNG VON SZCZECIN VS & QUERDENKEN DEUTSCHLAND Spenden:

https://zrzutka.pl/sd5rfb Quelle: Facebook