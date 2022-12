Ukrainische Gegenoffensive in Richtung Pawlowka abgewehrt

Eine ukrainische motorisierte Infanterie hat in den vergangenen 24 Stunden versucht, in Richtung der Ortschaft Pawlowka in der Donezker Volksrepublik eine Gegenoffensive zu unternehmen. Die russischen Soldaten haben diese mit Artilleriefeuer abgewehrt. Dabei sind bis zu fünfzig ukrainische Soldaten ums Leben gekommen. Drei gepanzerte Kampffahrzeuge und drei Pick-ups der ukrainischen Armee wurden vernichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: