Das Verteidigungsministerium Russlands berichtete am Dienstag, dass ein ukrainischer Gefechtsstand der 66. mechanisierten Brigade in der Nähe des Dorfes Nowoje, Volksrepublik Donezk, vernichtet worden sei. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem seien zwei Treibstofflager für Militärgerät der ukrainischen Truppen in der Nähe der Städte Dnepropetrowsk und Pawlograd, Gebiet Dnepropetrowsk, sowie Munitions-, Raketen- und Artilleriewaffendepots in der Nähe der Stadt Nikolajew eliminiert worden. In der Nähe des Ortes Predtetschino, Volksrepublik Donezk, sei ein Munitionsdepot mit Geschossen für das US-Mehrfachraketenabschusssystem vom Typ HIMARS zerstört worden. Ein ukrainischer Mi-24-Hubschrauber sei in der Nähe des Dorfes Marjanskoje, Gebiet Dnepropetrowsk, abgeschossen worden.

Die russische Luftabwehr habe in der Nacht sieben Drohnen, darunter ein Luftfahrzeug vom Typ Switchblade 600, in der Nähe der Orte Blagodatnoje, Kropiwnizkoje, Nikolskoje, Petrowskoje, Volksrepublik Donezk, sowie Schirokaja Balka, Mylowoje und Borosenskoje, Gebiet Cherson zerstört. Darüber hinaus seien 15 HIMARS-Geschosse in der Nähe der Orte Werowka, Tjaginka, Antonowka und Lwowo sowie sechs in Amerika hergestellte HARM-Raketen in der Nähe der Siedlung Antonowka, Gebiet Cherson, abgeschossen worden."

