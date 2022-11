Vatikan bietet sich als Vermittler in Verhandlungen über Ukraine-Krieg an

Der Vatikan ist bereit, bei Verhandlungen über eine Beilegung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln und bietet sein Territorium als neutralen Ort an, berichtet die Zeitung La Stampa am Dienstag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut der Zeitung hat der Vatikan nach dem Treffen zwischen Papst Franziskus und dem Präsidenten Frankreichs Emmanuel Macron am 24. Oktober diese Rolle angeboten. Auf dem Flug von Bahrain sagte der Pontifex außerdem, dass der Vatikan sich um Lösungen in dem Konflikt bemühe. Die Zeitung zitiert ihn mit den Worten: "Das vatikanische Staatssekretariat arbeitet, und es arbeitet gut. Wir arbeiten an einer Annäherung, an der Suche nach Lösungen."

Alexander Awdejew, Russlands Botschafter im Vatikan, erklärte, dass die Freilassung ukrainischer Kriegsgefangener durch die russische Seite oder deren Austausch unter anderem die von Papst Franziskus übermittelten Listen berücksichtige. Der Diplomat sagte: "In diesem Fall schätzen wir das persönliche Handeln des Pontifex, der eine sehr wichtige humanitäre Mission durchführt, um die Rückkehr von Hunderten von Menschen zu ihren Familien zu ermöglichen."

Quelle: RT DE