Ukrainische bewaffnete Formierungen taten sich in den vergangenen 24 Stunden erneut mit Artillerieterror gegen Zivilisten hervor: Die Volksrepublik Lugansk verzeichnete vier Angriffe – auf Swatowo, Altschewsk, Perwomaisk und Kremennaja. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zum Einsatz kamen Raketenartillerie aus US-Herstellung vom Typ M142 HIMARS (5 Raketen) und Haubitzen im NATO-Kaliber 155 Millimeter (3 Granaten), meldet die Vertretung der LVR beim Gemeinsamen Zentrum für Kontrolle und Koordinierung (JCCC) des Waffenstillstandsregimes im Donezbecken. Das Ergebnis des Beschusses:

In der Gemeinde Altschewsk kam ein 1956 geborener Zivilist ums Leben, das Gebäude des Hotels "Metallurg" wurde zerstört und sieben Wohnhäuser und ein Lebensmittelgeschäft beschädigt. Ein 1939 geborener Zivilist in der Siedlung Kremennaja wurde beim Beschuss getötet. Im Dorf Perwomaisk wurden ein Gebäude des Immobilienkomplexes des momentan konservierten Krankenhauses von Menschinsk und die Werkstätten des Berufskollegs von Perwomaisk zerstört. Fünf Wohngebäude wurden dort beschädigt. In Swatowo schließlich wurden zwei einstöckige Wohnhäuser, eine Hochspannungsleitung und eine Gasleitung beschädigt."

