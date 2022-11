Einwohner evakuieren Cherson auf eigene Faust und mithilfe von Freiwilligen

Aufgrund des ständigen Beschusses durch die ukrainischen Streitkräfte haben die Bewohner von Cherson die Stadt auf eigene Faust evakuiert, wobei Freiwillige den weniger mobilen Bürgern halfen, wie TASS berichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die organisierte Evakuierung aus dem rechtsufrigen Teil der Region Cherson dauerte drei Wochen und endete am Montag. Die Behörden beschlossen, den Verkehr über den Dnjepr aus Sicherheitsgründen vorübergehend einzustellen. Aber wer will, kann auf dem Wasserweg auf das linke Ufer gelangen, und Lastkähne befördern auch Autos.

Alexei Wladimirowitsch, ein Rentner aus Cherson, erklärte TASS: "Ich habe mich zur Evakuierung entschlossen, weil das rechte Ufer jetzt nicht mehr ruhig ist." Er fügte hinzu, dass einige Rentner trotz der Bitten der Behörden die Gefahrenzone nicht verlassen wollten, da sie schon lange dort lebten.

Dennoch verlassen viele Einwohner die Region: Einige bleiben in der Region, wählen aber weniger gefährliche Gebiete, während andere in benachbarte Regionen der Russischen Föderation gehen, wie die Krim und die Region Krasnodar.

"Als wir an der Grenze waren, kamen Freiwillige auf uns zu und boten uns etwas zu essen an – Kaffee, Tee, belegte Brote, Buchweizengrütze mit Schmorfleisch und Auflauf. Alles war heiß und sehr lecker, und das kostenlos. Am Bahnhof in Dschankoi wurden uns SIM-Karten ausgehändigt", sagte eine Bewohnerin von Malokachowka, die nach Tuapse umzog, Journalisten.

Freiwillige Helfer der humanitären Mission "Vereinigtes Russland" halfen auch bei der Evakuierung eines ehemaligen Studenten aus Kamerun, Tatchi Brice de Zwari, nach Dschankoi. Er war vor einigen Jahren nach Cherson gekommen, um eine höhere Ausbildung zu absolvieren, verletzte sich jedoch an der Wirbelsäule und ist nun bettlägerig.

In den anderen Städten der Region, insbesondere in der Kurstadt Genitschesk, geht das Leben seinen gewohnten Gang. Das Einzige, das an die Evakuierung erinnert, ist die für diese Jahreszeit ungewöhnlich hohe Zahl der geöffneten Sanatorien und Pensionen. Unternehmer haben sie geöffnet, um evakuierte Landsleute unterzubringen."

