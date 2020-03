30 Maschinen für Rückholaktion in der Luft

Rund 30 Maschinen sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes für die Rückholaktion von Deutschen am Mittwoch in der Luft. Man hoffe, noch am selben Tag rund 4.000 Deutsche aus Ägypten auszufliegen, sagte Außenamts-Sprecherin Maria Adebahr am Mittwochmittag.

Aus der Dominikanischen Republik sollten ebenfalls noch am Mittwich 1.500 Personen nach Deutschland ausgeflogen werden, aus Marokko 1.900 Personen. Dies seien "die drei Hotspots". Wenn sich vor Ort herausstelle, dass in den Maschinen noch Platz sei, könne man "im Sinne der europäischen Solidarität" auch andere EU-Bürger mitnehmen. Das werde "ad hoc" entschieden, sagte Adebahr. Quelle: dts Nachrichtenagentur