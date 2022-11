Russlands Verteidigungsministerium meldet Tötung von 40 Söldnern aus USA, Großbritannien und Polen

Das russische Militär hat in den letzten 24 Stunden seine Präzisionsattacken auf ukrainische Ziele fortgesetzt. Wie der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, mitteilte, seien durch einen hochpräzisen Angriff der russischen Luftwaffe in der Nähe der Ortschaft Krasny Liman in der Volksrepublik Donezk bis zu 100 Nationalisten und ausländische Söldner getötet worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei rund 40 Getöteten soll es sich um Staatsbürger Großbritanniens, der USA und Polens handeln. Bei Luft-, Raketen- und Artillerieangriffen seien das Personal und das Kriegsgerät des Gegners an 184 Orten getroffen worden. Ferner berichtete Konaschenkow über die Zerstörung eines Munitionslagers in der Nähe der Stadt Saporoschje. Ein weiteres Munitionslager sei in der Nähe der Stadt Krasnoarmeisk in der Volksrepublik Donezk getroffen worden. Dabei seien unter anderem 120 HIMARS- und 250 SMERSch-Geschosse zerstört worden. Die russische Luftwaffe habe über der Insel Dscharylgatsch im Gebiet Cherson eine ukrainische Drohne abgeschossen. Zusätzlich schoss die russische Flugabwehr 16 ukrainische Drohen ab. Abgefangen worden seien acht reaktive Geschosse, darunter sechs vom Typ HIMARS, zwei vom Typ Olcha und eines vom Typ HARM. Überdies sei es der russischen Flugabwehr gelungen, eine ukrainische ballistische Rakete vom Typ Totschka-U abzuschießen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums habe die Ukraine seit dem Beginn der Sonderoperation am 24. Februar insgesamt 331 Flugzeuge, 169 Hubschrauber, 2.452 Drohnen, 386 Flugabwehrraketenkomplexe, 6.398 Panzer und andere Panzerfahrzeuge, 883 Mehrfachraketenwerfer sowie 3.560 Geschütze und Mörser verloren." Quelle: RT DE