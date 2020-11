Spontane Pro-Trump Demonstrationen überall in Amerika: Trump gewinnt weitere Bundesstaaten

US-Präsident Donald Trump bedankt sich herzlich bei den zahlreichen Demonstrationsteilnehmer, die überall in Amerika für ihn und eine faire Wahlauswertung demonstrieren. Er teilt weiter mit, daß er sich sehr freut auf die große Demonstration in Washington D.C. an diesem Samstag und möchte dort persönlich sprechen. Weiterhin betont er klar das die Wahl ein riesiger Betrug ist.

Trump betont weiterhin auf Twitter das die Demokratische Partei sich jahrelang über darüber beschwerten wie unsicher und leicht manipulierbar die Wahlen seien. Nun würden sie darüber schwadronieren, was für eine gute Arbeit die Trump-Administration gemacht habe um die Wahlen 2020 zu einer der sichersten überhaupt zu machen. Trump stimmt dieser Aussage expliziert zu, mit Ausnahme der Bundesstaaten die von der Demokratischen Partei verwaltet wurden.



Trump gewinnt vor Gericht in Pennsylvania – Teil der Stimmzettel darf nicht gezählt werden



Wie die Epoch Times berichtet, entschied eine Richterin am Donnerstag ugunsten des Wahlkampfteams von Präsident Donald Trump, dass die Staatssekretärin von Pennsylvania, Kathy Boockvar, ihre Befugnisse überschritten habe, um eine Wahlfrist zwei Tage vor dem Wahltag (3. November) zu ändern.

US-Wahl: Trump gewinnt nach neusten Hochrechnungen North Carolina



Präsident Donald Trump hat nach neuesten Hochrechnungen bei der Wahl 2020 den Bundesstaat North Carolina gewonnen. Das Wahlanalysebüro „Decision Desk“ ging am Dienstag davon aus, dass Trump den Bundesstaat mit seinen 15 Wahlmännerstimmen gewonnen hat. Die Organisation ging auch davon aus, dass der bisherige Senator Thom Tillis (Rep.-North Carolina) den demokratischen Herausforderer Cal Cunningham besiegt hat, was den Republikanern 49 Sitze im 100 Mitglieder zählenden Senat verschafft. Die Demokraten stehen derzeit bei 48 Sitzen. Dies berichtet die Epoch Times Deutsch.







Trump führt im US-Bundesstaat Alaska – Republikaner sichern sich 50. Sitz im US-Senat



Nach den neuesten offiziellen Hochrechnungen gewinnt Trump den nördlichsten Bundesstaat der USA – Alaska. Mit dem Einzug des republikanischen Senators Dan Sullivan in den US-Senat haben die Republikaner nun 50 Sitze im wichtigen US-Kongress in der Tasche. Darüber berichtet die Epoch Times Deutsch.



An Trumps sowie Bidens Wahlkampfteam gerichtete Bitten um Stellungnahmen wurden nicht sofort beantwortet. Hochrechnungen zufolge liegt Trump im Wettkampf um den Einzug ins Weiße Haus jetzt bei 232 Wahlstimmen. Ein Sieg erfordert 270 oder mehr. Biden kommt laut Hochrechnungen auf 279 Stimmen. Er wurde von einer Reihe von Organisationen zum Sieger erklärt, unter anderem vom Decision Desk.

Der Decision Desk ist ein Gremium von Experten, die am Wahltag die Ergebnisse analysieren, Hochrechnungen bereitstellen und Gewinner deklarieren. Die Epoch Times wird in der Präsidentschaftswahl 2020 erst dann einen Sieger benennen, wenn alle Ergebnisse bestätigt und alle rechtlichen Anfechtungen geklärt sind. Laut dem inoffiziellen Ergebnis der „Alaska Division of Elections“ fielen 148.624 Stimmen auf Trump. Das sind fast 47.000 Stimmen mehr als für Biden. Der liberale Kandidat Jo Jorgensen erhielt 2,5 Prozent der Stimmen. Ein geringer Anteil ging an andere Kandidaten.

Auch in Pennsylvania, Michigan und Nevada kommt es zu juristischen Auseinandersetzungen, da Trumps Wahlkampfteam wegen Unregelmäßigkeiten und möglichem Betrug sowie wegen potenziell verfassungswidrigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Wahl klagt. Trump hat nach den jüngsten Hochrechnungen von Dienstag, 10. November, North Carolina gewonnen. In Georgia und Arizona ermittelten die meisten Wahlbeobachter noch keinen Gewinner. Georgia steuert auf eine Neuauszählung zu. Zudem ist es möglich, dass eine Neuauszählung in Arizona und/oder Wisconsin stattfinden wird.





Quelle: ExtremNews / Epoch Times Deutsch

