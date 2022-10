Kiew drohen noch längere Stromabschaltungen

Wegen neuer Schäden in der Energieversorgung drohen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew noch drastischere Stromabschaltungen. In der Nacht seien bei einem russischen Angriff auf eine Anlage im Umland "ernsthafte Schäden" entstanden, teilte der Stromversorger Yasno am Donnerstag mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dadurch fehle etwa ein Drittel der für die Millionenmetropole notwendigen Leistung. Es heißt in der Erklärung: "Es könnte passieren, dass halb Kiew ohne Licht dasitzt." Quelle: RT DE