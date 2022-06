Russisches Verteidigungsministerium: Holzkirche von ukrainischen Soldaten niedergebrannt

Das russische Verteidigungsministerium weist jede Verantwortung für einen Vorfall zurück, bei dem die hölzerne Kirche zu Ehren aller Heiligen des russischen Landes in der Stadt Swjatogorsk in Brand geraten ist. Nach Angaben der Militärbehörde in Moskau sollen Einheiten der 79. Lande- und Sturmbrigade der ukrainischen Armee das Gotteshaus mit Brandmunition beschossen haben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das russische Verteidigungsministerium beruft sich auf Einheimische, denen zufolge die Täter nach der Brandstiftung in Richtung der Ortschaft Sidorowo auf dem von der Ukraine kontrollierten Territorium geflohen seien. "Die sich nördlich von Swjatogorsk befindenden Einheiten der russischen Streitkräfte führen keine Kampfhandlungen in diesem Bezirk durch und haben das Gelände des historisch-architektonischen Schutzgebietes in Swjatogorsk nicht beschossen." In den sozialen Netzwerken machen derzeit Fotos und Videos die Runde, auf denen zu sehen ist, wie die im Jahr 2009 gebaute Kirche in Flammen steht. Видео с места происшествия pic.twitter.com/xLCpf1ggH5 — НТВ (@ntvru) June 4, 2022 Quelle: RT DE