Polen warnt Deutschland vor Zustrom ukrainischer Flüchtlinge

Polens Präsident Andrzej Duda hat vor einer höheren Zahl ukrainischer Schutzsuchender in Polen und Deutschland gewarnt. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier betonte er in diesem Zusammenhang, Berlin und Warschau sollten die EU um mehr finanzielle Unterstützung bitten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Zahl der Ukrainer in Polen sei in den vergangenen Wochen und Monaten gestiegen, so Duda. Derzeit sollen sich nach Einschätzungen drei Millionen Geflüchtete im osteuropäischen Land befinden. Dabei betrachten einige davon Polen als Transitland. Deshalb müsse Deutschland damit rechnen, dass die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge in den kommenden Monaten steigen werde. Als Grund für den neuen Zustrom nannte Duda den anhaltenden Ukraine-Konflikt, insbesondere die Zerstörung der ukrainischen Energieinfrastruktur und den Wintereinbruch.

Da Polen und Deutschland unter den Ländern seien, die die Last der Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten übernehmen, müssten die beiden Staaten die EU und die Europäische Kommission um eine besondere finanzielle Unterstützung bitten, so der polnische Staatschef.

Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes sind seit dem 24. Februar dieses Jahres mehr als 8,3 Millionen Menschen aus der Ukraine nach Polen eingereist, mehr als 6,5 Millionen haben das Land danach verlassen."

