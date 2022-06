Bürgermeister von Donezk: Zivilist bei Beschuss der Stadt getötet

Der Bürgermeister von Donezk, Alexei Kulemzin, sagte am Sonntag, dass ein Zivilist bei einem Beschuss des Kirowski-Viertels der Stadt getötet worden sei. "Ein 50-jähriger Mann wurde in der Nähe des Gebäudes Nr. 439 in der Kirowa-Straße getötet", erklärte er auf Telegram.

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem teilte das Hauptquartier der territorialen Verteidigung der Volksrepublik Donezk (DVR) mit, dass fünf Menschen verwundet worden seien und medizinisch versorgt würden. Dieser Stadtteil Kirowski in Donezk ist am Sonntag bislang dreimal unter Beschuss geraten. Das Büro der DVR im Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung des Waffenstillstands gab an, dass mindestens 12 Geschosse aus Kanonenartillerie und Mörsern auf die Hauptstadt abgefeuert wurden." Quelle: RT DE