Der Vertreter der Verwaltung des russisch kontrollierten Gebiets Saporoschje Wladimir Rogow hat von ukrainischen Vorbereitungen einer Offensive im Umland des Kernkraftwerks von Saporoschje berichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einer Sendung des Kanals Rossija-1 gab er bekannt, dass Kiews Militär unter anderem US-amerikanische HIMARS-Mehrfachraketenwerfer und M777-Haubitzen an die Frontlinie in der Nähe des AKW einsetzen. "Selenskijs Militärs betreiben weiterhin nuklearen Terrorismus", erklärte Rogow.



Der Beamte sagte außerdem, dass die Offensive von Großbritannien und den USA koordiniert werde: "Im Grunde führt im Gebiet Saporoschje die NATO Krieg mit den Händen unserer ehemaligen Mitbürger, denen man eingeredet hat, dass sie gar keine Russen seien."

Parallel dazu erklärte der Chef der Republik Tschetschenien Ramsan Kadyrow über Telegram, dass die Spezialeinheit "Achmat" alle strategischen Stellungen im Gebiet Saporoschje kontrolliere."

Quelle: RT DE