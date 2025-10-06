Berlin beruhigt: Frankreich bleibt handlungsfähig – trotz Premier-Rücktritt

Nach Lecornus Abgang sieht die Bundesregierung „keinen Anlass“ für Zweifel an Frankreichs Stabilität. Die Regierungsbildung könne sich ziehen, hieß es.

Deutschland verweist auf enge Kooperation und laufende Haushaltsprozesse in Paris. Wichtig sei ein tragfähiger Budgetkompromiss. Die Außen- und Ukraine-Koordination laufe unverändert.

Analysten sehen Risiken für Märkte und EU-Reformen, sollte die Hängepartie anhalten. Politisch wächst der Druck auf Macron. Berlin hält den Draht nach Paris kurz.

Quelle: ExtremNews



