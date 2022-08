Die russische Armee unterzeichnet Vertrag über "nicht abfangbare" Raketen

Der Hersteller der ICBM Sarmat erklärt, diese könne jede existierende Luftabwehr durchdringen. Die Sarmat ist die größte militärische Rakete, die je gebaut wurde. Weitere Meldungen betreffen die Lieferung von S-500 und die Modernisierung des ICBM-Frühwarnsystems. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das russische Militär wird technologisch hochmoderne ballistische Interkontinentalraketen Sarmat erhalten, die nach Aussagen des Herstellers jede vorhandene Luftabwehr durchdringen können.

Die Unterzeichnung eines Staatsvertrags "für die Produktion und Lieferung des strategischen Raketensystems Sarmat" wurde am Dienstag auf dem Forum Army 2022 verkündet, das in der Region Moskau stattfindet.

Der Vertrag wurde vom stellvertretenden russischen Verteidigungsminister Alexej Krworotschko und dem Manager des Makejew-Raketenzentrums, Wladimir Degtjar, unterzeichnet, berichtete RIA Nowosti.

Im May erklärte Degtjar im russischen Fernsehen, die Sarmat-Rakete sei dank ihres "unglaublich komplexen" Designs, das es ihr erlaubt, "jede vielschichtige Raketenabwehr zu überwinden", unmöglich abzufangen.

Der Kommandeur der russischen strategischen Raketenstreitkräfte, Sergej Karakajew, sagte damals, dass die neue Rakete entlang unüblicher Routen fliegen kann, selbst über den Südpol. Er fügte hinzu, dass die Sarmat die "größte militärische Rakete in der Geschichte der Menschheit" sei, einen Durchmesser von drei Metern und eine Höhe habe, die der eines vierzehnstöckigen Hauses entspreche. Die Rakete soll über 200 Tonnen wiegen.

Ebenfalls am Dienstag wurde die Unterzeichnung eines weiteren Vertrags bekannt gegeben, nach dem die russische Armee das S-500-Prometheus-Luftabwehrsystem erhalten wird – die neueste Weiterentwicklung der bekannten S-300- und S-400-Raketen. Mit einer Reichweite von 600 Kilometern ist seine Spezialität das Abfangen einfliegender Raketen auf großer Höhe.

Die Produktion der S-500 begann, so Jan Nowikow, der Manager des staatlichen Rüstungsunternehmens Almaz-Antej, im April.

Der Chefdesigner der Vympel Inter-State Corporation, Sergei Bojew, teilte ebenfalls am Dienstag mit, dass die Radarstationen des russischen Frühwarnsystems für ballistische Raketen Probealarme durchführen. Die vorhandenen Einrichtungen werden modernisiert; die Radarstationen Woronesch-DM in Armawir und Woronesch-M in Irkutsk seien mit die ersten, die in Betrieb gegangen seien. Das System besteht aus den Tundra-Satelliten und einem Netz von Radarstationen des Typs Woronesch auf dem Boden, das alle Richtungen abdeckt."

Quelle: RT DE