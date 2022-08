Erdoğan strebt Treffen zwischen Putin und Selenskij an

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hofft darauf, in nächster Zukunft ein Treffen zwischen den Staatschefs Russlands und der Ukraine, Wladimir Putin und Wladimir Selenskij, in der Türkei arrangieren zu können. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: " In seiner Ansprache an die Nation am Rande einer Kabinettssitzung sagte er am Montag in Ankara: "Unser Ziel ist es, in nächster Zeit ein Treffen zwischen Putin und Selenskij zu arrangieren, um die Krise [in der Ukraine] zu lösen."

Quelle: RT DE