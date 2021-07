Falcon 9 mit 88 Satelliten an Bord erfolgreich ins All gestartet

Die Trägerrakete Falcon 9 ist am Mittwoch in Florida erfolgreich gestartet. Laut dem Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen SpaceX soll diese 88 Satelliten in den Orbit bringen, schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Der Start erfolgte um 15:33 Uhr (Ortszeit) von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Die Mission namens Transporter 2 soll knapp 90 Satelliten in den Orbit bringen. 85 davon sind laut SpaceX kommerzielle und staatliche Weltraumgeräte, darunter auch CubeSats, Mikrosatelliten und drei Starlink-Satelliten. Der jüngste Start ist demnach bereits der achte für die Rakete Falcon 9 in diesem Jahr. Nach dem aktuellen Start landete die erste Stufe bereits erfolgreich in der Landing Zone 1. Der amerikanische Konzern Starlink, der zur Weltraumfirma SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk gehört, betreibt ein Satellitennetzwerk, das weltweiten Internetzugang bieten soll. Es hat zum Ziel, in jedem Teil der Erde den Zugang zum Hochgeschwindigkeitsinternet zu sichern. Das Starlink-Projekt wurde im Februar 2018 in Angriff genommen. In Beta-Tests wird schon Satelliten-Internet in einigen US-Bundesstaaten angeboten. Nach dem Ende des Ausbaus soll Starlink Medienberichten zufolge mehr als 4400 Satelliten zählen." Quelle: SNA News (Deutschland)