Kaeser sieht "Möglichkeiten der Einflussnahme" auf Trump

Der frühere Siemens-Chef Joe Kaeser ist zuversichtlich, dass sich die deutsche Industrie auch im Falle einer erneuten Präsidentschaft von Donald Trump gegen möglichen Protektionismus zur Wehr setzen könnte. "Trump versteht die Sprache des Drucks", sagte er dem Nachrichtenmagazin Focus. "Da gibt es schon Möglichkeiten der Einflussnahme."

Trump mache "extrem Stimmung gegen die deutsche Automobilindustrie", sagte Kaeser, der auch Aufsichtsratsvorsitzender bei Daimler Truck ist. Aber wenn man Trump deutlich mache, dass es Arbeitsplätze in den USA kosten würde, gebe es "schon auch Beispiele dafür, dass er sich das nochmal überlegt". Kaeser: "Wir können mit zigtausenden von Arbeitskräften argumentieren. Das ist eine Sprache, die auch im Umfeld von Trump verstanden wird."



Unter einer Präsidentin Kamala Harris müssten sich laut Kaeser Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitstechnik und Pharma auf "Gegenwind" einstellen. Dort werde es "sicher Druck auf die Preise geben".



Kaeser sieht aber auch Ähnlichkeiten zwischen Harris und Trump: Diesen hätten im "Grunde eine ähnliche Agenda, wenn es darum geht, wie der Welthandel aussehen muss". Sie würden diese nur anders artikulieren: "Harris ist mehr 'America first', Trump ist mehr 'America only'." Und deshalb werde sicher der "Druck auf Importunternehmen steigen, und auch der Druck auf Unternehmen, sich im Land niederzulassen und lokal zu produzieren".

Quelle: dts Nachrichtenagentur