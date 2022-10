Indonesiens Präsident kündigt für G20-Gipfel Initiative zur Lösung der Ukraine-Krise an

Der indonesische Präsident Joko Widodo hat für den G20-Gipfel im November auf Bali eine Friedensinitiative für die Ukraine angekündigt. Indonesien werde bei dem Gipfel alle dazu einladen, "sich zusammenzusetzen und sich in einen konstruktiven Dialog zu begeben", sagte Widodo am Dienstag in einer Videobotschaft zum Abschluss einer internationalen Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in Berlin. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dazu gehörten auch jene, die auf unterschiedlichen Seiten stünden. "Nur auf diesem Wege können wir eine starke Grundlage schaffen für den Wiederaufbauprozess der Ukraine." In der Videobotschaft sagte der Politiker, Friedensdiplomatie habe höchste Priorität. Der Krieg müsse enden, forderte Widodo." Quelle: RT DE