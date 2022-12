Der Verteidigungsminister Russlands Sergei Schoigu hat seinen großen Lagebericht abgegeben. Zusammenfassend hätten die Äußerungen Merkels und anderer westlicher Politiker gezeigt, dass Russland nie einer der Verursacher des Konflikts in der Ukraine gewesen sei. Russland führe die Sonderoperation durch, um die Bevölkerung vor Völkermord und Terror zu schützen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dabei ergreifen die russischen Streitkräfte umfassende Maßnahmen, um den Tod von Zivilisten bei der Sonderoperation zu vermeiden und greifen nur Militärobjekte, Rüstungsunternehmen und die Waffenlieferketten an.

Die ukrainische Seite greife dagegen auf verbotene Kampfmethoden zurück, einschließlich terroristischer Angriffe und Auftragsmorde, und beschieße Zivilisten mit schweren Waffen. Die westlichen Länder würden versuchen, all dies zu ignorieren. Unter anderem stellte Schoigu fest, dass 27 Länder bereits Waffen im Wert von 97 Milliarden US-Dollar an die Ukraine geliefert hätten. Außerdem sind mehr als 500 US- und NATO-Satelliten für ukrainische Streitkräfte im Einsatz. Jedoch ist bereits ein großer Teil der ukrainischen Waffen und Ausrüstung zerstört.

Russland sei stets offen für konstruktive Friedensverhandlungen, aber der Westen versuche, die Feindseligkeiten in der Ukraine auszudehnen, um Russland zu schwächen. Die USA und deren Verbündete würden daneben auch einen Informationskrieg gegen Russland führen und gezielt zahlreiche Falschmeldungen über das Geschehen in der Ukraine verbreiten, während die westlichen Medien über zahlreiche Kriegsverbrechen des ukrainischen Militärs schweigen.

Die Sonderoperation habe eine hohe militärische Professionalität auf allen Ebenen der russischen Armee unter Beweis gestellt. Die Sanitäter der russischen Streitkräfte im Gebiet der Sonderoperation leisten den Verwundeten innerhalb von zehn Minuten Erste Hilfe und liefern sie innerhalb einer Stunde an medizinische Einheiten.

Im Jahr 2023 werde die militärische Sonderoperation Russlands fortgesetzt, bis deren Ziele vollständig erreicht sind. Die Streitkräfte Russlands sollten auf 1,5 Millionen Soldaten aufgestockt werden, so Schoigu."

Quelle: RT DE