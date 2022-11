Russischer Menschenrechtsrat dokumentiert alle eklatanten Verletzungen der Rechte von Kriegsgefangenen durch Kiew

Weiter berichtet RT DE: "Auf dem Telegram-Kanal des Rates hieß es: "Russische Menschenrechtsaktivisten beabsichtigen weiterhin alle Informationen über Hinrichtungen, Folter und unmenschliche Behandlung von Gefangenen durch ukrainische Nationalisten zu sammeln. Dazu gehört auch ein Video von der Hinrichtung unbewaffneter Russen, das am 22. November in Telegram-Kanälen erschien. Die gesammelten Informationen werden in das nächste Bulletin über Menschenrechtsverletzungen durch ukrainische Truppen und nationalistische Gruppen aufgenommen."

Der russische Menschenrechtsrat fasse dieses Material regelmäßig zusammen und sende es an die zuständigen internationalen Strukturen, öffentliche Organisationen, ausländische Botschaften und die führenden Medien der Welt, heißt es in der Erklärung.

Der Rat fügte hinzu: "Zuvor hatte Waleri Fadejew mehrere Appelle über die von den ukrainischen Streitkräften begangenen Gräueltaten an spezialisierte internationale Organisationen (UN, OSZE, Europarat, Europäische Union und andere) gerichtet. Eine Reihe von Fakten wurde bereits auf UN-Ebene bestätigt und anerkannt."

Auch das russische Verteidigungsministerium hatte bereits erklärt, dass das ukrainische Militär absichtlich zehn gefangene russische Soldaten getötet habe. Am Freitag war im Internet ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie das ukrainische Militär auf russische Kriegsgefangene schießt, die sich ergeben haben und am Boden liegen. Nach Angaben des Vorsitzenden des russischen Menschenrechtsrats, Waleri Fadejew, fand die Ermordung in Makejewka statt. Er bezeichnete den Vorfall als demonstratives Verbrechen aus Trotz und sagte, er werde eine internationale Untersuchung fordern."

Quelle: RT DE