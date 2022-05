Moskau berichtet über FBI-Versuch, einen führenden russischen Journalisten in Washington anzuwerben

Weiter berichtet RT DE: "Sie verkündete: "Ein weiteres Beispiel für einen solchen beispiellosen Druck waren die beiden 'Annäherungsversuche' von Agenten des Federal Bureau of Investigation an den Leiter eines russischen Korrespondenten-Büros russischer Medien in Washington. Das Ziel war offensichtlich: den Journalisten aus dem Gleichgewicht zu bringen und ihn in eine kompromittierende 'Zusammenarbeit' zu verwickeln. Es hat nicht funktioniert."

Sacharowa betonte, dass Washington offiziell akkreditierten russischen Journalisten immer mehr Beschränkungen auferlege, um ihnen die Arbeit so schwer wie möglich zu machen oder sie einzuschüchtern und zur Abreise zu zwingen."

Quelle: RT DE