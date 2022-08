Kuhs: Deutsche finanzieren mit EU-Beiträgen Steueroase der Luxemburger

Die EU ist ein bemerkenswerter Umverteilungsroboter. Zum größten Teil den auf Kosten der Bürger der 10 Nettozahler-Staaten Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Schweden, Österreich, Dänemark, Finnland, Irland und Zypern profitieren davon die anderen Mitgliedsstaaten und die aufgeblähte und sündhaft teure EU-Bürokratie. Gerade einige südliche EU-Mitgliedstaaten lassen ihre kaum vorhandene Haushaltsdisziplin von Steuerzahlern anderer EU-Mitgliedsstaaten finanzieren.

Besonders interessant ist, dass ausgerechnet das wohlhabende Luxemburg auch zu den Nettoempfängern zählt.

Joachim Kuhs, haushaltspolitischer Sprecher der AfD-Delegation im EU-Parlament, hat sich im Auftrag seiner Wähler hingesetzt und auf Grundlage der aktuellsten Zahlen aus dem Jahr 2020 nachgerechnet: „Pro Kopf gerechnet sind die Zahlen Luxemburgs ein handfester Skandal. Offenbar leistet sich Luxemburg seine niedrigen Steuern nicht aus eigener Kraft, sondern auf Kosten anderer. Oder wie soll man sich erklären, weshalb jeder Deutsche pro Kopf 185,50 Euro an die EU bezahlen muss und gleichzeitig die EU sage und schreibe 3257,20 Euro jedem Luxemburger in die Tasche steckt? Geheimnisse wie die Gratis-Öffentlichen-Verkehrsmittel in Luxemburg sind für mich nun gelüftet.

Damit ich nicht missverstanden werde: Natürlich ist es sehr begrüßenswert, wenn Gemeinwesen aus eigener Kraft aufgrund freiheitsorientierter und leistungsfreundlicher Politik aus sich heraus niedrige Steuersätze haben. Je länger ich allerdings im EU-Parlament aktiv bin, desto mehr wird mir klar, wie der Wahnsinn Methode hat.

Denn Brexit, sogenannter Wiederaufbaufonds, Inflation und Wirtschaftsabschwung sind in diesen Zahlen noch nicht berücksichtig. Bis Jahresende 2020 haben die Briten netto 10.200.000.000 Euro jährlich einbezahlt. Dieses Geld müssen nun die Bürger in den verbliebenen Nettozahlerstaaten aufbringen! Dass die Deutschen dabei in horrendem Ausmaß die Hauptlast zu tragen haben, wird außer von der AfD von keiner deutschen Partei im EU-Parlament hinterfragt.“

Für die AfD ist klar: Die Rolle Deutschlands als indirekter Vasallenstaat eines EU-Umverteilungskartells muss beendet werden. Die Menschen in Deutschland haben das nicht verdient. Parameter wie unterdurchschnittliche Eigenheimquoten, Rentenniveaus und Sozialleistungen machen das sichtbar. Für ihre Wähler arbeitet die AfD für Freiheit, Wettbewerb, niedrige Steuern und Wohlstand für Alle!

Berechnung:

EU-Mitgliedstaat Nationaler Beitrag zum EU-Budget 2020 (EUR) EU-Haushaltsausgaben in den Mitgliedstaaten (EUR) Einwohner Pro-Kopf-Beitrag zum EU-Haushalt (EUR) Pro-Kopf-Ausgaben des EU-Haushalts (EUR) Pro-Kopf Nettobetrag (EUR) Deutschland 28.064.000.000 12.635.000.000 83.160.000 337,40 151,90 – 185,50 Frankreich 23.689.000.000 15.848.000.000 67.290.000 352,00 235,50 -116,50 Italien 16.957.000.000 11.862.000.000 59.640.000 284,30 198,80 – 85,50 Spanien 11.040.000.000 12.810.000.000 47.360.000 233,10 270,40 + 37,30 Niederlande 5.845.000.000 2.735.000.000 17.410.000 335,70 157,00 – 178,70 Polen 4.881.000.000 18.091.000.000 37.960.000 128,50 476,50 + 348,00 Belgien 4.677.000.000 9.051.000.000 11.520.000 405,90 785,60 + 379,70 Schweden 4.097.000.000 2.190.000.000 10.450.000 392,00 209,50 – 182,50 Österreich 3.550.000.000 2.115.000.000 8.900.000 398,80 237,60 -161,20 Dänemark 2.819.000.000 1.530.000.000 5.820.000 484,30 262,80 -221,50 Irland 2.380.000.000 2.254.000.000 4.977.000 478,10 452,80 -25,30 Finnland 2.318.000.000 1.557.000.000 5.530.000 419,10 281,50 – 137,60 Rumänien 2.052.000.000 6.978.000.000 19.330.000 106,10 360,90 + 254,80 Tschechien 2.024.000.000 5.536.000.000 10.690.000 189,30 517,80 + 328,50 Portugal 2.009.000.000 5.310.000.000 10.300.000 195,00 515,50 +320,50 Griechenland 1.654.000.000 N/A 10.720.000 154,20 N/A N/A Ungarn 1.298.000.000 6.143.000.000 9.770.000 132,80 628,70 + 495,90 Slowakei 877.000.000 2.593.000.000 5.460.000 160,60 474,90 + 314,30 Bulgarien 585.000.000 2.229.000.000 6.920.000 84,50 322,10 + 237,60 Kroatien 503.000.000 2.688.000.000 4.050.000 124,10 663,70 + 539,60 Slovenien 456.000.000 1.050.000.000 2.100.000 217,10 500,00 + 282,90 Litauen 447.000.000 2.593.000.000 2.800.000 159,60 926,00 + 766,40 Luxemburg 388.000.000 2.444.000.000 630.000 615,80 3.873,00 + 3.257,20 Lettland 285.000.000 1.323.000.000 1.910.000 149,20 692,60 + 543,40 Estland 278.000.000 1.084.000.000 1.330.000 209,00 815,00 + 606,00 Zypern 219.000.000 232.000.000 890.000 246,00 260,60 – 14,60 Malta 116.000.000 204.000.000 520.000 223,00

Quelle: AfD Deutschland