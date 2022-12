Peking: Eine Verlängerung der Krise in der Ukraine sei in niemandes Interesse

Es sei in niemandes Interesse, den Konflikt in der Ukraine zu verlängern und zu verkomplizieren. Dies verkündete der chinesische Staatspräsident Xi Jinping am Dienstag in einem Telefongespräch mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben des chinesischen Zentralfernsehens tauschten die beiden Seiten ihre Ansichten zur Ukraine-Krise aus. Xi erklärte: "China ist fest entschlossen, Friedensgespräche zu fördern und glaubt, dass eine Verlängerung und Verkomplizierung der Krise nicht im Interesse aller Parteien ist." Quelle: RT DE