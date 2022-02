Scholz und Biden demonstrieren Geschlossenheit

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und US-Präsident Joe Biden haben bei ihrem ersten Zusammentreffen im Weißen Haus Geschlossenheit demonstriert. "Deutschland ist einer der engsten Verbündeten der USA", sagte Biden zur Begrüßung. "Wir haben viel zu besprechen", ergänzte der US-Präsident und sagte "Welcome, Welcome, Welcome".

Auch der Bundeskanzler betonte, die USA und Deutschland seien "engste Verbündete". Wie auch Biden sprach Scholz von einer "russischen Aggression gegen die Ukraine", gegen die man gemeinsam vorgehen müsse.

Hinter den Kulissen dürfte die Einigkeit etwas weniger intensiv sein. Die USA verlangen von Deutschland unter anderem einen Stopp von Nord Stream 2, eigentlich schon länger und auch ganz unabhängig von der jüngsten Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts. Scholz dagegen hatte die Pipeline nur sehr zögerlich überhaupt erst zum Gegenstand von möglichen Sanktionen gemacht, sollte Russland in die Ukraine einmarschieren. Quelle: dts Nachrichtenagentur