USA drohen Russland mit "katastrophalen Folgen" im Falle eines Atomwaffeneinsatzes

Die USA werden energisch zurückschlagen, sollte Russland in der Ukraine Atomwaffen einsetzen. Das sagte der nationale Sicherheitsberater von Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Sonntag dem Sender CBS. Er erklärte auch, dass die Referenden in den Donbass-Republiken und den ukrainischen Regionen Cherson und Saporoschje nichts an der Unterstützung Washingtons für Kiew geändert hätten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Jeder Einsatz von Atomwaffen werde katastrophale Folgen für Russland haben, sagte Sullivan in der TV-Sendung "Face the Nation". Er erklärte, die Regierung Biden habe Moskau sowohl privat auf "sehr hoher Ebene" als auch öffentlich mitgeteilt, dass "die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten entschlossen reagieren werden, wenn Russland Atomwaffen einsetzt." Details der angedachten Antworten wollte er indes nicht nennen. Sullivan teilte auch mit, dass Washington das Kernkraftwerk Saporoschje "genau im Auge" behalte. Um das Risiko eines katastrophalen Zwischenfalls zu verringern, wurde die Anlage als Reaktion auf den ständigen Beschuss, den beide Seiten sich gegenseitig vorwerfen, kaltgestellt." Quelle: RT DE