US-Beamter: Hypothetische Nuklearexplosion in Europa würde Gesundheit der US-Amerikaner nicht beeinträchtigen

Die hypothetische Detonation einer Atombombe in Europa hätte keine direkten Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung der Vereinigten Staaten. So lautet die Einschätzung des US-Heimatschutzministers Alejandro Mayorkas in seiner am Dienstag veröffentlichten Eröffnungserklärung vor dem Heimatschutzausschuss des US-Repräsentantenhauses. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Leiter dieses US-Ministeriums für die innere Sicherheit ist der Ansicht: "Während in den USA Besorgnis über das Säbelrasseln von Russland mit Atomwaffen zum Ausdruck gebracht wurde, glauben wir nicht, dass eine nukleare Explosion in Europa direkte Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung des Landes haben würde." Er fügte hinzu, dass die herkömmlichen radiologischen und nuklearen Bedrohungen für die USA nach wie vor gering seien und die Wahrscheinlichkeit eines groß angelegten radiologischen Angriffs auf die USA sehr gering sei. Der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow hatte zuvor darauf hingewiesen, dass die westlichen Staats- und Regierungschefs täglich weiter ihre nukleare Rhetorik praktizieren. Er betonte, dass Russland sich nicht an diesen Übungen beteiligen wolle. Peskow erinnerte auch daran, dass Moskau Atomwaffen nur im Einklang mit den Bestimmungen seiner Nukleardoktrin einsetzen kann." Quelle: RT DE