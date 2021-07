AfD: Von der Leyen will totales Verbrenner-Aus bis 2035!

Sie hat als Familienministerin komplett versagt und als Verteidigungsministerin die Bundeswehr ruiniert: Jetzt macht EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) sich an ihr nächstes ideologisches Zerstörungswerk: Mit konkreten zeitlichen Vorgaben will sie bis zum Jahr 2035 das totale Aus für ALLE Benzin- und Diesel-Autos. Eine Schlüssel-Industrie in Ländern mit insgesamt Hunderten Millionen von Einwohnern wird planmäßig dem Erdboden gleichgemacht. Dies berichtet die AfD unter Verweis auf einen Bericht der "Welt".

Weiter berichtet die AfD: Dabei rechnet Wirtschaftsminister Altmaier (ebenfalls CDU) ironischerweise wegen des E-Auto-Kults mit einem steigenden Strombedarf – bis 2030. Am Ende wird es also womöglich gerade wegen der Klima-Ideologie mehr Kohlekraftwerke oder den zusätzlichen Import von Atomstrom aus den Ausland brauchen. Und wer seine Wohnung ganz im Sinne der grünen Klima-Ideologie nicht mehr mit Öl oder Gas heizt, sondern mit einer Wärmepumpe, braucht ebenfalls zusätzlichen Strom. Schluss mit diesem irrationalen Wahnsinn! Verbrenner erhalten, Klima-Hysterie beenden! Welt.de: „Von der Leyen will Aus für herkömmliche Benzin- und Dieselautos.“ Quelle: AfD Deutschland