Riesenerfolg für FFF in Wien: „Wien-Energie“ erhöht Fernwärme um 100%

Geld in Höhe von ca. 1 Milliarde Euro wird auch für Investitionen zum Gas-Ausstieg benötigt. Das Büro der zuständigen Wiener Stadtrats Peter Hanke (SPÖ) hält indes Maulaffen feil: „Wir sind in Gesprächen mit der Wien Energie. Nähere Details folgen demnächst.“ (krone)

„Der Krieg ernährt den Krieg“ (Feldherr Wallenstein)

Einer der berühmtesten Feldherren der Weltgeschichte zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618 – 1648), Albrecht von Wallenstein, versprach dem damaligen Wiener Kaiser, schnellen Kriegserfolg durch o.g. Devise. Diese Devise nutzte aber eigentlich nur den Kriegsplünderern und führte für die notleidende Bevölkerung zu verheerendsten Verwüstungen.

Fridays-for-Future hat der Welt den Energiekrieg erklärt, die EU ihren Mitgliedsländern den Öl-Gas-Embargo-Bokott. Wien ist ab nun Welthauptstadt beider Bewegungen.

Eskalierende Regelkreise

Und außerdem kann man einen Teil der zusätzlichen Energie-Einnahmen gleich wieder zur Finanzierung von Klimaaktivisten investieren… Als Musterbeispiel eines eskalierenden Regelkreises… So passiert in Leipzig wo bei einer „Fridays for Future“-Demo Statisten für Teilnahme am „Klimastreik“ bezahlt wurden.

Grün-Ökos rechnen wohl auch mit einem weiteren negativen Rückkopplungseffekt: Aufgrund des Rückgangs im Lebensmittelkonsum sinkt auch der Ausstoß von Bio-Exkrementen, die wiederum bei der Biomasse zur Herstellung von Fernwärme fehlen."

Quelle: Unser Mitteleuropa