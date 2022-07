Trotz russischem Öl – Benzin ab heute für manche Ungarn teurer

Die ungarische Regierung hat seit heute Mittag die Benzinpreisdeckelung auf private Fahrzeuge, Taxiunternehmen und landwirtschaftliche Fahrzeuge begrenzt. Alle anderen Kunden müssen an den Tankstellen des Landes höhere Preise bezahlen. Für Fahrer aus dem Ausland galt das schon bei Einführung der Preisgrenze. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Begründet wurde dieser Schritt mit Wartungsarbeiten in einer Raffinerie bei Budapest, die Ungarn mit Treibstoff versorgt. Die Raffinerie Százhalombatta sollte bereits im Frühjahr für Wartungsarbeiten geschlossen werden. Es wird damit gerechnet, dass die Wartungen zwei Monate in Anspruch nehmen und die Anlage erst Ende Oktober wieder mit voller Kapazität arbeiten wird. Um die Ausfälle zu ersetzen, will die ungarische Regierung die Treibstoffreserven freigeben.

Die Regierung schätzt, dass nur 20 Prozent der Personenfahrzeuge von der Änderung betroffen sind, insgesamt 800.000 Fahrzeuge. Der offiziell festgelegte Preis liegt bei 480 ungarischen Forint, das entspricht 1,19 Euro. Ungarn hatte den Sanktionen der EU gegen russisches Öl nur unter der Bedingung zugestimmt, dass es selbst davon ausgenommen sei."

