Behörden von Cherson: Ukrainische Truppen beschießen Wasserkraftwerk Kachowka – Schäden an Dammschleuse

Weiter berichtet RT DE: "Die russische Flugabwehr habe fünf davon abgefangen. Ein Projektil sei in einer Schleuse des Damms eingeschlagen. Es gebe Schäden.

Informationen über mögliche Opfer lagen zunächst nicht vor. Auch über das Ausmaß der Schäden am Wasserkraftwerk war zunächst nichts bekannt. Zuvor hatten die russischen Behörden mehrmals vor einem möglichen ukrainischen Angriff auf den Damm in der Stadt Nowaja Kachowka gewarnt. Am 18. Oktober begannen die örtlichen Behörden, Einwohner des Gebiets Cherson in Sicherheit zu bringen."

Quelle: RT DE